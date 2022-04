Arma do ex-ministro Milton Ribeiro dispara acidentalmente no Aeroporto de Brasília

Arma de Milton Ribeiro disparou acidentalmente no Aeroporto de Brasília (Foto: Valter Campanato / Agência Brasil)

Ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal para prestar esclarecimentos

Na tarde desta segunda-feira (25), o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, se envolveu em um incidente no Aeroporto de Brasília. A arma que ele carregava disparou acidentalmente, quando Ribeiro estava no balcão da companhia aérea Latam, por volta das 17 horas. (As informações são do Portal Metrópoles).

Ninguém se feriu, mas o ex-ministro teve que ir à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. De acordo com as informações apuradas, ele despachava a bagagem para embarcar com destino a São Paulo em um voo que partiria às 19h50.

Em seu depoimento, Ribeiro declarou que já havia feito o despacho de arma de fogo pela internet. Por isso, se dirigiu diretamente ao balcão da companhia aérea Latam. Ao abrir sua pasta de documentos, pegou a sua arma para separá-la do carregador, dentro da própria pasta, pois não queria expor o objetivo publicamente. Porém, a pasta continha outros objetos e o espaço ficou pequeno para manusear a arma. Foi nesse momento que ocorreu o acidente.

A bala atravessou o coldre e sua pasta, se espalhando pelo chão. Após o ocorrido, “o próprio declarante indagou as pessoas que foram ao local do incidente se alguém havia sido atingido pelos estilhaços; momento em que não apareceu qualquer vítima”, diz o temo de declaração.

Ribeiro assumiu o comando do Ministério da Educação em julho de 2020, mas foi exonerado no fim de março, após vir à tona suposto favorecimento de pastores na distribuição de verbas do ministério a municípios.

Jornal Folha do Progresso em 26/04/2022/08:11:22

