Após denúncias, Vigilância Sanitária foi até o local e isolou o prédio e determinou medidas para contenção do vírus. A empresa disse que acompanha a situação.

Hotel é interditado após funcionários e prestadores de serviços da MRN testarem positivo para Covid-19, em Santarém — Foto: Caio Coutinho/G1

A Vigilância Sanitária interditou por medida cautelar um hotel em Santarém, no oeste do Pará, após confirmar a denúncia de que 21 funcionários e prestadores de serviço da Mineração Rio do Norte (MRN) tinham testado positivo para a covid-19. O isolamento do prédio aconteceu na noite de domingo (31) e tem duração de 14 dias.

Ao chegar no hotel, as pessoas foram ouvidas e relataram que tinham sido avisadas sobre os testes por telefone e que tinham que ficar em quarentena. “O problema é que dentro do hotel estavam pessoas positivas e do lado pessoas que deram negativo, e o hotel tem outras pessoas, como funcionários e clientes”, informou o coordenador da Vigilância Sanitária, Walter Mattos.

Algumas medidas de enfrentamento já foram adotadas, como isolar quem testou positivo das demais pessoas, e higienização dos compartimentos do hotel. Solicitação de informações e notificação também foi feita à MRN.

Por estarem em Santarém, esses funcionários receberão monitoramento pelas equipes de saúde locais.

A Mineração Rio do Norte informou que 96 funcionários e prestadores de serviços foram colocados em quarentena no hotel desde o dia 14 de maio, seguindo protocolo de segurança para retorno às atividades no distrito de Porto Trombetas, em Oriximiná.

Ao término da quarentena de parte destes profissionais, no dia 29 de maio, dos 72 funcionários submetidos ao teste para covid-19, 21 testaram positivo e não apresentam sintomas da doença. Os demais que testaram negativo e não dividiam quarto com outros profissionais positivos para covid-19, retornaram saudáveis e com total a segurança ao distrito de Porto Trombetas.

A MRN disse ainda que os funcionários estão sendo assistidos por uma médica contratada em Santarém, tendo todas as orientações preventivas, e que, como os órgãos de saúde de Santarém têm expediente comercial de segunda-feira a sexta-feira, a Mineração Rio do Norte enviará, ainda nesta segunda-feira (1), a ficha completa com as notificações ao município.

Por G1 Santarém — Pará

01/06/2020 14h12

