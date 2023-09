Arroz é colocado com retroescavadeira na “maior minestra do mundo

Foto: Amanda Farias/Prefeitura de Cocal do Sul

Prato será servido às 12h30 para toda a população na Praça Coberta, em Cocal do Sul

Já está sendo preparada a “maior minestra do mundo” na manhã desta segunda-feira, dia 25, na Praça Coberta, em Cocal do Sul. O arroz do prato foi adicionado com a utilização de uma retroescavadeira. A previsão é que o prato seja servido às 12h30, para toda a população presente.

A “maior minestra do mundo” faz parte da X Cocalfest, festa em alusão ao aniversário de 32 anos de Cocal do Sul. A programação da festa encerra nesta segunda.

VEJA AO VÍDEO:

Confira a programação de segunda-feira:

10h às 23h – Praça Gastronômica

09h- Missa de 32 anos do Município

10h – Corte do Bolo

10h30 – Show com KELLY COLARES & BANDA

12h00 – Grupo QUARTETTO D’ITALIA

12h30 – A MAIOR MINESTRA DO MUNDO

14h – Baile da Melhor Idade – Genésio & Banda

17h- Show EVANDRO LINS E ARTHUR VILLAR

19h – Show com TCHÊ BARBARIDADE

Fonte:portallitoralsul e Publicado por Jornal Folha do Progresso em 26/09/2023/10:24:00

