Santarém – Em depoimento para polícia, namorada nega ter matado o Vereador Aguinaldo Promissória; policia aguarda laudos

Isabela Ataíde , de 30 anos, foi levada para a 16ª Seccional Urbana de Santarém e se apresentou como namorada do vereador. (Foto>Arte Jornal Folha do Progresso )

Após prestar depoimento, namorada de Aguinaldo Promissória é liberada; polícia aguarda laudos

A mulher apontada como namorada do vereador Aguinaldo Promissória foi liberada, após prestar depoimento à Polícia Civil sobre a morte do parlamentar. O vereador foi encontrado morto com um tiro na cabeça na madrugada desta segunda (25).

A mulher estava com o vereador no momento o disparo. Ela foi levada para a 16ª Seccional Urbana de Santarém, onde o caso foi registrado. Na delegacia, ela se apresentou como namorada de Aguinaldo e negou ter matado o parlamentar.

As informações iniciais são de que Isabela teria relatado na Seccional que o casal se desentendeu após retornar de um passeio de lancha e uma festa no Iate Clube de Santarém. Durante a discussão, o vereador teria pego a pistola e efetuado o disparo.

Ainda conforme informação , deu negativo a combustão de pólvora na mão dela. A policia investiga a tese de suicídio,talvez até disparo acidental dele, pois o tiro foi na boca e varou na nuca.

Após ser ouvida pela Polícia Civil, Isabela Ataíde foi liberada. O caso foi registrado como suicídio.

Um vídeo circula nas redes sociais, mostra o empresario – vereador no quarto, caído ao chão com muito sangue, sua parceira Ataide, que é acusada pela pessoa que filma de assassina, no entanto ela esta próximo ao corpo e sinaliza, que ele se matou, mostra com um tiro na cabeça. Assista abaixo.

Vereador Aguinaldo Promissória encontrado morto em Santarém – A policia investiga a versão de suicídio e de homicídio Companheira dele é acusada em video -assita- https://t.co/oLfId9vMSK pic.twitter.com/7arruNgG6D — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) September 25, 2023

A Polícia Civil aguarda os laudos da Polícia Científica para definir os rumos da investigação da morte do vereador Aguinaldo Promissória.

