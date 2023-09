PF apreende Porsche de organização criminosa de garimpo ilegal no AM

Porsche estava escondido em uma oficina mecânica – (Foto:Divulgação/PF)

A Polícia Federal apreendeu, nesta segunda-feira (25), mais um carro de luxo que pertencia a uma organização criminosa financiadora de garimpo ilegal.

O que aconteceu:

O veículo é um Porshe e estava escondido em uma oficina mecânica, em Manaus, segundo informações divulgadas pela PF.

Esse é o 12º carro de luxo apreendido em decorrência da Operação Emboabas, deflagrada no dia 20 de setembro contra financiadores do garimpo ilegal em terras indígenas.

Na lista de veículos já apreendidos, estão: BMW X1, Range Rover Evoque, Toyota Hilux, Mercedez Benz GLC220D, entre outros.

A operação

Os suspeitos retiravam ouro de regiões indígenas, onde a mineração é proibida.

A operação apreendeu joias, relógios, carros de luxo e barras de ouro. Segundo a PF, cerca de R$ 5,7 bilhões em bens foram bloqueados.

A investigação começou em 2020, quando foram identificados indícios de contrabando de ouro para a Europa, com a prisão de uma pessoa que transportava 35 kg do metal.

As investigações levaram ao empresário Brubeyk do Nascimento, suspeito de chefiar o esquema, preso no dia 20 de setembro.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos retiravam ouro de regiões de mineração proibida, e depois declaravam que o metal havia sido extraído de áreas com permissão legal.

