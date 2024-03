Arte em Cores abre novo edital de arte urbana no Pará e no Maranhão

(Arte em Cores – Foto Andre Amparo ) – Em sua 4ª edição, o projeto vai selecionar 50 artistas visuais para a produção de pinturas murais em cidades dos dois estados. Interessados podem se inscrever até o dia 13 de abril.

Colorindo e transformando o espaço urbano do Pará e do Maranhão, o projeto Arte em Cores chega à 4ª edição. Com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, a iniciativa irá selecionar 50 artistas visuais para a produção de pinturas artísticas em espaços públicos de 19 cidades. Interessados que sejam moradores das regiões beneficiadas e tenham idade acima de 16 anos podem se inscrever até as 18 horas do dia 13 de abril, pelo formulário disponível no link linktr.ee/arteemcoresmove e na bio do perfil instagram.com/arteemcoresmove .

O Arte em Cores visa estimular a cultura paraense e maranhense com ações de capacitação, produção e promoção da arte urbana. Pelas ruas das cidades contempladas, serão feitas, ao todo, 52 obras, a partir da utilização de técnicas mistas de pintura, com ênfase no graffiti. Dessas obras, cinquenta serão individuais, valorizando o talento único de cada participante, e duas serão coletivas, incentivando a criação em equipe. Antes da etapa “mão na massa”, os artistas visuais selecionados terão acesso a um conjunto de videoaulas sobre técnicas e linguagens artísticas e a monitoria remota.

No Pará, poderão participar residentes de nove municípios: Água Azul do Norte, Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Ourilândia do Norte, Parauapebas e Tucumã. Já no Maranhão, os artistas deverão ser residentes de Açailândia, Alto Alegre do Pindaré, Arari, Bom Jesus das Selvas, Bacabeira, Buriticupu, Igarapé do Meio, Pindaré-Mirim, Santa Inês e São Pedro da Água Branca.

Para a produção dos murais, serão destinadas premiações e ajudas de custo aos artistas selecionados. Ao final do projeto, fotografias das obras produzidas serão expostas na Galeria Virtual do Arte em Cores, ampliando a visibilidade dos trabalhos e de seus respectivos autores para diversos públicos. “Além dos espaços urbanos ganharem novas perspectivas, os artistas passam a ser mais conhecidos e valorizados em suas cidades e regiões. Isso gera emprego e renda. As obras produzidas em espaços públicos e também exibidas na Galeria Virtual fortalecem contatos e geram convites para que os artistas produzam novos trabalhos. O resultado final do Arte em Cores acaba sendo muito maior do que somente a produção artística. O projeto tem reflexos em vários outros aspectos ao longo do tempo”, afirma André Amparo, coordenador do Arte em Cores.

Trajetória de valorização da arte urbana

Desde 2020, o Arte em Cores dedica-se a conectar pessoas e visibilizar o talento e a criatividade de artistas visuais do Maranhão e do Pará, bem como promover ações de capacitação e estimular a economia criativa. Ao longo de três edições, 175 artistas foram beneficiados e, além dos trabalhos individuais realizados em diversas cidades de ambos os estados, 7 grandes murais coletivos já foram produzidos em Açailândia (MA), Alto Alegre do Pindaré (MA), Buriticupu (MA), Belém (PA), Marabá (PA) e Parauapebas (PA). A Galeria Virtual do Arte em Cores reúne fotografias de todas as obras já realizadas, em uma exposição online que amplia o acesso à produção artística.

Em 2024, o projeto chega à sua quarta edição, dando continuidade ao histórico de sucesso na valorização da arte urbana. O Arte em Cores é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, apoio do Centro Cultural Tatajuba e realizado pelo Ateliê 22 e Ministério da Cultura – Governo Federal.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa. Nos anos 2020-2022, o Instituto Cultural Vale patrocinou mais de 600 projetos em mais de 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

SERVIÇO

Arte em Cores 4ª edição – Pará e Maranhão

Inscrições: até 13 de abril de 2024, via formulário linktr.ee/arteemcoresmove Informações pelo whatsapp: (99) 99167-1734

Acesse o site e redes sociais do projeto: arteemcores.art.br ; instagram.com/arteemcoresmove ; facebook.com/arteemcoresmove

Fonte:Assessoria de Imprensa: (91) 99112-5612 – Alessandra Barreto – Temple Comunicação.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2024/07:16:46

