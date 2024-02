Operação no PA,MT e MS apreende barra de ouro, notebooks e ‘bolos de dinheiro’ com integrantes do CV

Operação apreende barra de ouro, notebooks e ‘bolos de dinheiro’ com integrantes do CV – (Foto>Reprodução Olhar Direto)

A ação integrada entre as forças de segurança contra familiares e pessoas ligadas à suposta vice-liderança do Comando Vermelho no Mato Grosso, Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus, apreenderam barras de ouro, cinco veículos e uma quantia em dinheiro. A operação, deflagrada nesta terça-feira (20), possui 15 alvos.

Segundo as informações divulgadas pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPE), foram realizadas as buscas em 19 endereços. Em Mato Grosso, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Sorriso e São José dos Quatro Marcos.

Tiveram ordens judiciais cumpridas também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul; na cidade de Ananindeua, no Estado do Pará; e em Catanduvas, no Paraná.

Foram apreendidos aparelhos e chips de celulares, notebook, cinco veículos, dinheiro em espécie, joias, uma barra de ouro, uma máquina de contar cédulas e documentos contábeis que indicam operações de traficância. A quantia em dinheiro apreendida ainda não foi calculada.

Foi encontrado, ainda, aproximadamente um quilo de substância análoga a maconha, cujo flagrante será realizado pela Delegacia de Repressão a Entorpecente.

