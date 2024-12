Arte em Cores lança Galeria Virtual da quinta edição e celebra a arte urbana no Pará e no Maranhão

(Fotos:Creditos Ivan Oliveira-Arte em Cores Segmento Painel coletivo em Ourilandia do Norte)

A 5ª edição do Arte em Cores encerrou suas atividades com o lançamento da Galeria Virtual, reafirmando o compromisso do projeto com a valorização da arte urbana e o fortalecimento da cultura e economia criativa no Pará e no Maranhão. A plataforma, que traz recursos de acessibilidade como tradução em Libras e ferramentas de configuração de leitura, apresenta as 52 obras produzidas ao longo desta edição, além dos perfis dos 50 artistas participantes e informações sobre a trajetória do projeto. A iniciativa tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apoio do Centro Cultural Tatajuba e é uma realização da Vivas Cultura e Esporte e Ministério da Cultura.

O Arte em Cores 5 percorreu 19 cidades nos dois estados, transformando espaços urbanos com arte e novos significados. Foram realizados 50 painéis individuais, além de dois murais coletivos: um em Ourilândia do Norte (PA) e outro em São Pedro da Água Branca (MA). A cidade maranhense também recebeu um painel exclusivo criado pelo artista plástico Edermais, homenageado desta edição por sua importante contribuição à arte urbana e à cultura da região.

No Pará, as cidades que ganharam painéis do Arte em Cores 5 foram: Água Azul do Norte, Canaã do Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Ourilândia do Norte, Parauapebas e Tucumã.

Com cinco edições realizadas ao longo de quatro anos, o Arte em Cores já beneficiou mais de 200 artistas, ampliando a visibilidade da arte urbana no interior do Pará e do Maranhão. Em 2024, o projeto teve duas edições: a 4ª, que ocorreu entre abril e julho, e a 5ª, que começou em agosto e se encerrou agora em dezembro, com o lançamento da Galeria Virtual. No site é possível acessar as obras de todas as edições.

O principal objetivo do projeto é valorizar a arte como ferramenta de transformação cultural e social, além de contribuir para a revitalização de espaços públicos por meio da expressão artística. “O Arte em Cores é mais do que um projeto de pintura, é um movimento que conecta artistas, comunidades e história, ressignificando os espaços urbanos e promovendo o diálogo entre a arte e a identidade local”, comentou o curador do projeto, Gilberto Scarpa.

Uma galeria acessível e inclusiva

A Galeria Virtual do Arte em Cores consolida o legado do projeto ao tornar todas as obras acessíveis a um público mais amplo, independentemente de barreiras físicas ou geográficas. Além das imagens dos painéis, a plataforma oferece informações sobre os artistas e o processo criativo das obras nas comunidades.

Com recursos de tradução em Libras e ferramentas de configuração de leitura, a galeria representa um marco de inclusão no acesso à arte urbana, refletindo o compromisso do projeto em democratizar a cultura.

O futuro do Arte em Cores

Com o sucesso das cinco edições realizadas, o Arte em Cores segue como uma referência na valorização da arte urbana no Brasil. A iniciativa continua conectando artistas e comunidades, fortalecendo a economia criativa local e transformando paisagens urbanas em espaços vibrantes de expressão e memória coletiva. Para acessar a Galeria Virtual e conhecer mais sobre o projeto, basta visitar arteemcores.art.br.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale acredita que a cultura transforma vidas. Por isso, patrocina e fomenta projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

