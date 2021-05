Edital ADEPARÁ 2021 é publicado e tem vagas para Novo Progresso, Trairão, Moraes de Almeida, Castelo dos Sonhos

(Foto:Divulgação Adepará) – Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará contratará 65 servidores temporários de níveis fundamental, médio e superior. Salários são de até R$ 1.937,06.

Abertura inscrições 13/05/2021 Encerra inscrições 14/05/2021 Salários até R$ 1.937,05 Total de vagas 65

Saiu nesta terça-feira, 11, o edital de abertura do novo processo seletivo que irá preencher 65 vagas temporárias em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ). A seleção dos inscritos será composta somente por etapas de inscrição, análise de currículo e Entrevista.

Os contratados atuarão em todo o estado, nos municípios e agrovilas de Belém, Tomé-Açu, Moju, Tailândia, Almeirim, Monte Dourado, Santa Maria do Uruará Prainha, Anapu, Uruará, Placas, Vitória do Xingu, Breves, Chaves, Curralinho, Capitão Poço, Garrafão do Norte, Santarém Novo, Viseu, Santa Luzia do Pará, Jacareacanga, Trairão, Curionópolis, Cruzeiro do Sul, Parauapebas, Eldorado dos Carajás, Moraes de Almeida, Novo Progresso, Castelo dos Sonhos, Terra Santa, Faro, Juruti, Oriximiná, Paragominas, Paragominas, Ipixuna do Pará, Aurora do Pará, Serra Azul, Conceição do Araguaia, Santa Maria da Barreiras, Rondon do Pará, Bom Jesus do Tocantins, Dom Eliseu, Abel Figueiredo, São Domingos do Araguaia, Piçarra, São Geraldo do Araguaia, Monte Alegre, Alenquer, São Félix do Xingu, Tucumã, Água Azul do Norte, Goianésia do Pará, Pacajá, Floresta do Araguaia e Xinguara.

Veja as vagas abertas pela ADEPARÁ na nova seleção e os requisitos para concorrer:

*Médico Veterinário (14 vagas) – Graduação de ensino superior em Medicina Veterinária e registro no conselho da classe;

*Engenheiro Agrônomo (7) – Curso de graduação de nível superior em Agronomia e registro no órgão de classe;

*Assistente Social (1) – Diploma do curso de graduação de nível superior em Serviço Social e registro no conselho da classe;

*Agente Fiscal Agropecuário (18) – Ensino médio e curso profissionalizante de Técnico Agrícola ou de Técnico em Agropecuária;

*Auxiliar de Campo (23) – Ensino fundamental completo;

* Auxiliar Operacional (2) – Ensino fundamental completo.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 e R$ 1.937,06 por jornadas de trabalho de 30 ou 40 horas por semana.

Os candidatos interessados nas vagas deverão se inscrever das 0h do dia 13 de maio até as 23h59min do dia 14 de maio de 2021, pela internet, por meio do endereço eletrônico do governo do Pará – www.sipros.pa.gov.br. As inscrições serão gratuitas.

A seleção dos candidatos será feita apenas por meio de análise documental e curricular, além de entrevista. Confira os critérios de pontuação na avaliação curricular:

Cargos de nível superior

*Graduação: 1,0 ponto.

* Especialização: 2,0 pontos;

*Mestrado: 3,0 pontos;

* Doutorado: 4,0 pontos;

Cargo de nível médio/técnico

*Ensino Médio: 5,0 pontos;

*Ensino Técnico: 5,0 pontos;

Cargo de nível fundamental:

Ensino Fundamental Completo: 10,0 pontos.

Cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior

Tempo de Serviço: 1 ponto por ano completo, até o máximo de 10 pontos;

Curso de capacitação profissional: 01 ponto para cada 40h horas apresentadas e comprovadas, até o máximo de 10 pontos.

Veja mais sobre os títulos no edital, abaixo. As entrevistas serão realizadas entre os dias 07 e 26 de junho de 2021, nos endereços divulgados no edital.

O processo seletivo simplificado terá a validade de 120 dias, a contar do resultado final do certame.

Acesse o edital –Edital Processo Seletivo ADEPARÁ 2021

