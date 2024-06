Artistas lamentam morte de Tonny Brasil, compositor paraense precursor do tecnobrega

Tonny Brasil é considerado o pai do tecnobegra. Gaby Amarantos lamentou sua morte e lembrou seu legado. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Tonny Brasil é considerado o pai do tecnobrega, gênero que mistura batidas eletrônicas ao brega. O músico se consagrou por compor grandes sucessos, como “Dudu” e “Cumbia do Amor”.

Morreu neste domingo (2), aos 57 anos, Tonny Brasil, paraense compositor e precursor do tecnobrega, gênero musical tradicional do Pará, que adiciona batidas eletrônicas ao brega.

A família ainda não divulgou a causa da morte do músico, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em abril deste ano.

Tonny ficou consagrado na música nacional por ser considerado o pai do tecnobrega. Suas composições ultrapassaram as fronteiras do estado, como “Cumbia do Amor”, cantada por Marília Mendonça, e “Dudu”, na voz de Joelma, além de várias outras faixas que tiveram grande sucesso pelo Brasil, principalmente com a banda Calypso.

“Perdemos o pai do tecnobrega Tonny Brasil. Grande compositor, produtor musical e artista que sempre vibrava com as minhas conquistas. Tonny sempre será um visionário da periferia, que, com poucos recursos, ajudou muitos artistas a terem uma carreira”, disse Gaby Amarantos na internet.

Ao todo, foram mais de 2 mil letras escritas que falam de amor e das coisas boas da vida, temas embalados por melodias que deixam qualquer ouvinte com vontade de dançar e em clima de nostalgia.

“Quando eu comecei a fazer música, o Tonny foi uma grande referência para mim, porque ele era um dos poucos que faziam músicas para as aparelhagens (grande estrutura sonora que toca prioritariamente o gênero tecnobrega). A gente perde um ser humano incrível, mas ganha grandes canções. Tenho muito orgulho por poder interpretar suas músicas”, homenageou a cantora Valéria Paiva.

Recentemente, uma das composições de Tonny cantada por ele mesmo viralizou nas redes sociais. “Oração” tem um início com batidas e melodia cativantes, e foi usada como trilha de vídeos nostálgicos na internet, por usuários de todo o mundo.

“O céu esta em festa, porque recebe uma pessoa de um coração maravilhoso, um grande artista, um grande música. Mas a música paraense perde um dos seus grandes compositores”, lamentou Hellen Patrícia, também cantora.

O velório de Tonny Brasil começou às 9h desta segunda (3), na Funerária Max Domini, localizada na avenida José Bonifácio, 1550, no bairro Guamá, em Belém.

Fonte: g1 Pará

