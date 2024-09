As novas pesquisas Datafolha e Quaest em São Paulo após cadeirada de Datena em Marçal

Foto: Reprodução | Os institutos Datafolha e Quaest fazem ao longo desta semana novas pesquisas sobre a disputa eleitoral em São Paulo. Os levantamentos, contratados pela TV Globo e, no caso do primeiro, também pelo jornal “Folha de S. Paulo”, vão revelar as intenções de voto entre os principais candidatos à prefeitura da capital paulista após José Luiz Datena (PSDB) agredir Pablo Marçal (PRTB) durante o debate na TV Cultura neste domingo.

Na capital paulista, a Quaest prevê a realização de 1.200 entrevistas presenciais entre o domingo e a terça-feira para a divulgação oficial dos resultados no dia seguinte (18/07). No último levantamento do instituto, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) passou de 19% para 24% das intenções de voto e apareceu numericamente à frente de Pablo Marçal.

O ex-coach também avançou de 19% para 23%, passando Guilherme Boulos (PSOL), que recuou de 22% para 21%. Datena, no entanto, também recaiu de 12% para 8%, passando a estar numericamente empatado com a deputada federal Tabata Amaral (PSB).

Já a pesquisa Datafolha mais recente, divulgada na última quinta-feira, mostrou um avanço de cinco pontos percentuais de Nunes, que alcançou 27% das intenções de votos, enquanto o ex-coach oscilou três para baixo, registrando apenas 19%. Datena, por sua vez, variou de 7% para 6%, permanecendo tecnicamente empatado com Tabata Amaral, que passou de 9% para 8% em uma semana.

No próximo levantamento, o Datafolha prevê a realização de 1.204 entrevistas entre terça-feira e a quinta-feira (19/09), dia de divulgação da pesquisa pela TV Globo e jornal “Folha de S. Paulo”.

Os resultados devem registrar como os eleitores reagiram ao episódio de agressão de Datena a Pablo Marçal em meio a uma discussão entre eles no debate da TV Cultura no fim de semana. O caso aconteceu após uma sequência de insultos e provocações entre ambos. Marçal, que vinha anunciando nos últimos dias a intenção de “desestabilizar” Datena e forçá-lo a desistir da candidatura, iniciou o debate citando uma acusação por assédio sexual contra o candidato tucano.

O apresentador, então, chamou Marçal de “bandidinho, ladrãozinho de dados” e afirmou que a acusação “custou muito” para ele e sua família. O ex-coach então disse que “o Brasil quer saber que horas você vai parar” e chamou o apresentador de “arregão”.

— Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa, você não é homem nem para fazer isso — falou Marçal, que neste momento foi atingido por Datena.

Após a agressão, a assessoria de imprensa de Marçal afirmou que o candidato precisou ser encaminhado “às pressas” para o Hospital Sírio-Libanês por conta de uma “suspeita de fratura na região torácica e muita dificuldade para respirar”.

Datena, por sua vez, também reafirmou que pretende manter candidatura à prefeitura de São Paulo “até o fim”. O apresentador também disse que “claro que não se arrepende” do episódio. Datena acrescentou que o rival “é um covarde e mereceu” a cadeirada.

— Pretendo me manter candidato até o fim. Depende do partido. Depende de todo mundo. Pretendo continuar candidato — afirmou. — Tô errado? Tô. Mas fazer o quê, já foi.

