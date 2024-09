O tamanho de duas sucuris encontradas mortas em Novo Progresso assusta moradores ;Fotos

Embora o tamanho delas seja assustador, a espécie não possui veneno. (Fotos:Via WhatsApp/Jornal Folha do Progresso)

As duas sucuri foram encontradas sem vida, em rios da região de Novo Progresso.

Conforme relatos de testemunhas, os animais foram encontradas mortas na semana passada entre os dias ⅞ de Setembro, uma na região do Curuá provavelmente morreu ao escapar do fogo a região onde foi encontrada foi alvo de incêndio e teve a vegetação destruída e outra encontrada às margens do Rio Jamanxim,região da Vila Isol no interior de Novo Progresso, tanto uma como outra tem média de 6,45 metros de comprimento.

Uma sucuri, de quase 7 metros, foi encontrada morta às margens do rio Formoso, em Bonito (MS)

Até então, a maior sucuri já registrada tinha 6,51 metros foi encontrada morta às margens do rio Formoso, em Bonito (MS). Geralmente, as sucuris adultas têm entre 4 e 5 metros e pesam de 80 a 100 quilos. No caso destas encontradas mortas em Novo Progresso-PA, os tamanhos e peso assustou os moradores.

Os biólogos afirmam que a sucuri não tem um comportamento agressivo, o que não justificaria uma ação violenta contra o animal por motivo de defesa.

