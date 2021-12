Assaltantes entram confronto com PM após assalto em Moraes Almeida

Assaltantes entram confronto com PM apos assalto e Moraes Almeida, Itaituba-PA (Foto:Reprodução)

Na tarde desta segunda-feira, 20/12/21, cerca de 04 elementos realizaram um assalto em um posto de combustível no distrito de Moraes Almeida, há cerca de 300 km de Itaituba.

Segundo informações que estão chegando ao Blog do Junior Ribeiro, os assaltantes entraram em confronto com policiais militares, na ação um deles foi baleado, há informação ainda não confirmada pela PM, que teria um morto, e dois teriam fugido momentaneamente do distrito. Policiais militares da região já foram acionados. Eles estavam usando uma caminhonete branca, e teriam praticado outros roubos na região garimpeira. Aguardem mais informações aqui no Portal do Jornal Folha do Progresso.

Fonte: Blog do Junior Ribeiro

