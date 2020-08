Assaltantes levam mais de R$ 75 mil de casa lotérica

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada (Com informações do portal Zé Dudu)

De acordo com a Polícia Civil, a soma roubada perfaz um total de R$ 75.900,00. Câmeras de segurança registraram a fuga dos bandidos após o assalto. É com o auxílio dessas imagens que a polícia tenta fazer a identificação dos criminosos.

Dois homens armados assaltaram, na tarde da segunda-feira (17), uma casa lotérica no Bairro Promissão III, em Paragominas, sudeste do estado. Eles chegaram de moto e renderam os funcionários do estabelecimento, de onde levaram três malotes que seriam transportados até uma agência da Caixa Econômica Federal para depósito.

