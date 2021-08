PRF apreende na Bahia cocaína que saiu de Mato Grosso avaliada em R$ 2,7 milhões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 15 quilos de cloridrato de cocaína, na manhã desta quinta-feira, no município baiano de Seabra. Uma mulher foi presa por tráfico de drogas e confessou que pegou o entorpecente em Cuiabá.

Inicialmente, foi dada ordem de parada a um ônibus que seguia de Goiânia (GO) com destino a cidade de Salvador (BA). Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, os policiais perceberam um nervosismo incomum em uma das passageiras. Ela apresentou informações desencontradas acerca do destino e motivo da viagem, o que levou a equipe a aprofundar a fiscalização no ônibus.

Durante os procedimentos de fiscalização foram encontrados uma mochila e uma sacola com 15 tabletes e cloridrato de cocaína. A responsável pelo transporte do ilícito foi identificada e relatou aos policiais que ganharia R$ 3 mil para entregar na rodoviária de Salvador.

De acordo com a PRF, a apreensão causou um prejuízo de R$ 2,7 milhões ao narcotráfico. A Polícia Rodoviária Federal encaminhou a ocorrência para a delegacia da Polícia Civil. A presa, uma mulher de 24 anos, responderá na Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Por:Redação Só Notícias (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...