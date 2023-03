Assalto com refém em Belém chega ao fim após mais de 17 horas

Assalto com refém na avenida Augusto Montenegro chega ao fim após mais de 17 horas (Foto:O LIberal)

As vítimas eram da mesma família, entre elas três crianças. O trânsito ficou interditado e causou congestionamentos na BR-316 e Almirante Barroso durante a negociação

Chega ao fim, após mais de 16 horas, o assalto com refém na avenida Augusto Montenegro, em Belém. A mulher foi liberada por último, após seus três filhos serem libertados por Yan Carlos, de 27 anos. Toda a ação encerrou às 12h desta quinta-feira (9), no que já é considerada a mais longa negociação em uma crise com reféns. Yan está ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar. Não se sabe se ele tentou se matar após se render, precisamente ao meio-dia.

Yan Carlos, durante um suposto surto psicótico, colocou em risco uma família, travou o trânsito na Grande Belém e mobilizou as forças de segurança do Pará

A ação começou por volta de 19h de ontem (08/03). Duas crianças, uma de 7 e a outra de 12 anos, também foram feitas reféns, mas foram liberadas ainda na noite de quarta. A terceira criança, de apenas 3 anos, foi liberada somente por volta das 9h30 de hoje.

A família foi abordada ao entrar em um carro de aplicativo, em frente a uma escola na Augusto Montenegro, no sentido Belém-Icoaraci, quando o criminoso se aproximou e invadiu o carro. O condutor do automóvel teria percebido e conseguiu fugir. Os dois sentidos da avenida foram fechados no trecho, causando um longo congestionamento.

Na avenida Augusto Montenegro, via onde a crise com refém ocorre, várias pessoas precisaram sair a pé por conta do trânsito parado

O clima ficou tenso na área. Yan aparentava nervosismo, segundo a polícia. Informações de familiares do criminoso dão conta de que ele teria problemas psiquiátricos. Com a extensão da ação, o homem chegou a exigir água dos policiais, que entregaram a ele e à moça. A criança de três anos foi liberada às 9h30.

Durante a noite, as luzes dos postes de iluminação do trecho foram apagadas para não prejudicar as negociações. A avó do criminoso tentou ajudar no acordo, porém ela passou mal e precisou ser socorrida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Familiares das vítimas e do bandido, imprensa e curiosos estiveram no local, acompanhando o desfecho do caso com apreensão. O psicólogo da Polícia Militar também está presente.

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/03/2023/12:16:37 com informações do portal O Liberal

