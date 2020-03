Oito casos suspeitos do novo coronavírus estão sob análise no Pará, diz Sespa

Oito casos suspeitos de coronavírus são investigados no Pará, diz Sespa — Foto: Secretaria Estadual de Sáude/Divulgação

O estado não tem caso confirmado e 13 já foram descartados, totalizando 21 casos notificados.

Oito casos suspeitos do novo coronavírus estão em análise no Pará, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O estado não tem caso confirmado e 13 já foram descartados, totalizando 21 casos notificados.

Segundo a Sespa, cinco dos descartados apontaram para influenza A H1N1; sete foram negativos para o painel viral e um de coronavírus HKU1, que é um vírus antigo, já em circulação no mundo e que não é o causador da Covid-19.

A Sespa informou, ainda, que os municípios com casos descartados são 7 em Belém, 1 em Marabá, 3 em Ananindeua, 1 em Capanema e 1 em Tailândia. A secretaria não informou os municípios dos casos sob investigação.

Ainda segundo a Sespa, os casos considerados suspeitos são aqueles que o paciente tem febre, tosse, coriza, algum problema respiratório e história de viagem para país com transmissão local ou sustentada de Covid-19, conforme listagem de países divulgada pelo Ministério da Saúde.

Casos analisados no Pará

Um dos quadros investigados no Pará foi um morador de Belém, de 55 anos, que teve contato com o caso confirmado de São Paulo, o primeiro no país. Outro paciente, de 35 anos, internado em um hospital particular de Belém. Ambos também tiveram suspeita descartada, após análises.

Dois casos de Ananindeua também foram descartados, após análises. Ambos apresentaram sinais e sintomas como febre, dor de cabeça e coriza, após viagem a país com transmissão sustentada.

Na quarta-feira (4), a Sespa descartou o quinto caso de suspeita de coronavírus no estado. O paciente era um homem de 45 anos, de Capanema, que retornou do Japão no dia 16 de fevereiro e apresentou os sintomas suspeitos de Covid-19.

O Pará teve, ainda, outros dois casos que não foram considerados suspeitos pelo Ministério da Saúde – o tripulante que morreu em um navio ancorado próximo ao distrito de Mosqueiro e uma mulher, de 47 anos, de Santarém, que apresentou quadro gripal após ter ido recentemente à Itália.

Casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos do novo coronavírus após confirmação do Ministério da Saúde

