700 quelônios são transferidos para o ZOOUNAMA

Os animais foram transportados no avião do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP) -(Foto:Divulagação)

700 quelônios foram transferidos do Museu paraense Emílio Goeldi, de Belém para o Zoológico da UNAMA, em Santarém no último sábado (4). A transferência foi realizada pela 1º Companhia Independente de Policiamento Ambiental (Cipamb), da Polícia Militar do Estado do Pará, que encaminhará os repteis na madrugada do dia 09 de março, até o município de Oriximiná, onde serão soltos na natureza pelo Instituto Nhamundá.

Segundo o médico veterinário do ZOOUNAMA, Jairo Moura, os animais passarão por um período de observação até o dia que forem para seu destino. “ Esses filhotes de quelônios ficarão em período de observação em um recinto apropriado com água e uma rampa para que eles façam a troca de calor, e também, fiquem no tanque de água apropriado para filhotes. Além disso, irão seguir o critério de nutrição para quelônios com frutas, verduras e uma ração específica.

Os 700 animais são filhotes e jovens das espécies de tracajás, aperemas e tartarugas que terão uma segunda chance de viver em seu habitat. O Zoológico da UNAMA é referência no Oeste do Pará, sendo o único no Brasil mantido por uma instituição de ensino superior particular, que desenvolve ações comunitárias e ambientais.

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/03/2023/11:06:16 Com informações da Zoounama

