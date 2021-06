Assassino confesso de Davi Amaral será transferido de Santarém para Santa Izabel

Arisson Sá Pedroso é assassino confesso do jovem Davi Amaral, morto no dia 14 de fevereiro de 2019, em Santarém. – (Foto:Reprodução)

Arisson passará por avaliação psiquiátrica, atendendo pedido feito pela Defensoria Pública à Justiça

Arisson Sá Pedroso, de 24 anos, que é assassino confesso do jovem Davi Amaral, morto no dia 14 de fevereiro de 2019, em Santarém, será transferido da penitenciária de santarena para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Santa Izabel, na região metropolitana de Belém.

Arisson passará por avaliação psiquiátrica, atendendo pedido feito pela Defensoria Pública.

Conforme a decisão do juiz titular da 3ª Vara Criminal de Santarém, Gabriel Veloso, a determinação se deu diante da existência de dúvida referente à integridade mental do acusado. A transferência para o Hospital Psiquiátrico, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), deverá ser feita de forma imediata.

Segundo a secretaria, a casa penal ainda não recebeu a decisão judicial para transferência do preso. Entretanto, na quarta-feira (23) foi expedido ofício da transferência ao diretor do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura.

Enquanto Arisson Sá Pedroso estiver no processo para verificar sua saúde mental, a ação penal permanecerá suspensa.

O caso

Davi da Silva Amaral tinha 18 anos e foi encontrado desacordado na manhã do dia 14 de fevereiro de 2019, em um terreno baldio no cruzamento das avenidas São Nicolau e São Paulo, no bairro Livramento, em Santarém.

O jovem estava vestido apenas com uma camisa. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital municipal, onde permaneceu internado até o dia 17 de fevereiro de 2019, quando foi declarada a morte cerebral.

Um inquérito foi aberto para investigar o caso. No dia 20 de fevereiro, o principal suspeito, Arisson Sá Pedroso, se apresentou na Seccional de Polícia Civil, onde confessou ser o autor do espancamento que provocou a morte do jovem. As informações são do G1 Santarém.

Por:O Liberal

