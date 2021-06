Cães farejadores acham mais de R$ 16 mil em maconha e crack

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Correio de Carajás

A ação dos cães Zyah e Drayka ocorrem em uma van, no caminho de Parauapebas, no Sudeste do Pará. Eles perceberam a presença da droga na mochila de um passageiro identificado como Ray Sousa Alves. Ele foi preso em flagrante. – (Foto:Reprodução/Canil de Guarda)

