Mais de 400 dragas são flagradas pelo Ibama durante sobrevoo no rio Madeira

Ibama estima que 100kg de mercúrio sejam despejados no rio com o garimpo, gerando contaminação desenfreada de água, solo e ar.

Mais de 400 dragas são flagradas na região do Rio Madeira em Porto Velho

Mais de 400 dragas utilizadas em atividade de garimpo foram flagradas no rio Madeira, durante sobrevoo realizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no fim de semana.

Na segunda-feira (14), equipes estiveram novamente no local e identificaram uma redução no número de embarcações. O Ibama estima que 100kg de mercúrio sejam despejados no rio com o garimpo, gerando contaminação desenfreada de água, solo e ar.

O Superintendente do Ibama em Rondônia, Cesar Guimarães, diz que vão ser tomadas as devidas providências para conter essas atividades ilegais.

“É impressionante o enfretamento com o Poder Público e a quantidade de dragas nessa região, lembrando que em 99% dos casos ninguém tem mínimo de permissão para fazer essa atividade que em breve será contida juntamente com a PF”.

Em em outubro do ano passado, embarcações do tipo ‘dragas’ utilizadas no garimpo ilegal rio Madeira foram destruídas pela Polícia Federal (PF) e Ibama. A operação durou três dias e a PF explodiu mais de 100 dragas usadas na extração do minério.

Fonte: G1/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...