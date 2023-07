Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB),tem nova diretoria

Nova diretoria da ACNB 2023-2025 (Foto:Divulgação Ascom ACNB)

Victor Paulo Silva Miranda é o novo presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) para o biênio 2023-2025. Victor lidera a nova diretoria composta por criadores apaixonados pelo Nelore, que se juntam para intensificar ainda mais o fomento, a valorização e a representatividade da raça, dos Neloristas e da pecuária brasileira de forma geral.

A nova diretoria da entidade (2023 – 2025) é a seguinte:

Presidente – Victor Paulo Silva Miranda

1º Vice-Presidente – Nabih Amin El Aouar

2º Vice-Presidente – Paulo de Castro Marques

3º Vice-Presidente – Felipe Carneiro Monteiro Picciani

Diretor – Adilton Boff Cardoso

Diretor – André Ribeiro Bartocci

Diretor – Bruno Abreu Leão

Diretor – Gilson de Sousa Kyt

Diretor – João Leopoldino Neto

Diretor – Luiz Carlos Marino

Diretor – Raphael Zoller

Diretor – Romildo Antonio da Costa

“Integração e diálogo são as palavras que melhor definem a proposta da nova diretoria da ACNB. A última gestão, comandada por Nabih Amin El Aouar, que permanece como vice-presidente, fez um trabalho excelente em prol do Circuito Nelore de Qualidade, Ranking Nacional, Expoinel e valorização da carne bovina, entre outras conquistas. Além disso, realizou um importante trabalho de fortalecimento da própria ACNB,”, assinala Victor Miranda.

O novo presidente da ACNB destaca que o trabalho seguirá em ritmo intenso, seguindo os mesmos princípios, ampliando ainda mais a participação dos criadores, trabalhando em conjunto com outras entidades, como a ABCZ, participando da Câmara Setorial da Carne Bovina, do Ministério da Agricultura e Pecuária, e da Comissão de Bovinocultura de Corte, da CNA, além de outros fóruns. Vamos ouvir muito e implementar medidas que fortaleçam as entidades regionais, contribuindo para atrair novos associados. Da mesma forma, queremos ampliar a prestação de serviços aos associados e assim também contribuir para ampliar o quadro associativo. E somar forças com todos os que desejam o fortalecimento da raça e da pecuária como um todo”, reforça Victor Miranda.

Nesse sentido, a nova diretoria da ACNB tem planos de continuar com o processo de aprimoramento do Ranking Nacional da raça Nelore, fomentar programas de melhoramento genético, fortalecer eventos – como a Expoinel nacional, em Uberaba – e ampliar o Circuito Nelore de Qualidade, que já conta com etapas na Bolívia e no Paraguai e negocia avaliações de carcaças no México e no Equador.

“A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil está num momento muito positivo, com realizações em várias frentes. Unindo ainda mais os criadores, de todos os portes e focos de trabalho, em prol dos mesmos objetivos, temos plena convicção de que o processo de avanço continuará mais forte ainda”.

Nabih Amin El Aouar, novo vice-presidente da ACNB, que liderou a entidade desde fevereiro de 2018, se diz extremamente satisfeito com o trabalho feito nos últimos anos em termos de reestruturação da própria entidade, fomento e valorização da raça e dos Neloristas.

“Foi um trabalho difícil e intenso, cujos resultados beneficiam todos os criadores de Nelore e a pecuária brasileira como um todo. Agradeço aos meus companheiros de diretoria que deram muito de si em prol de um objetivo maior”, destaca Nabih.

Ele cita como principais avanços da ACNB o crescimento da entidade em termos de credibilidade, participação e balanço financeiro, além da aproximação com os criadores, com mais divulgação, fomento, eventos e projetos em diferentes frentes.

Nabih destaca a ampliação do Circuito Nelore de Qualidade, que saiu de 11 etapas (2018) para 41 já definidas para este ano – incluindo no Paraguai e na Bolívia – e duas (México e Equador) a definir, o que o consolida como o maior concurso de avaliação de carcaças no mundo.

A carne bovina também mereceu destaque no trabalho da ACNB, com campanhas em prol do aumento do consumo e esclarecimento sobre sua qualidade. Da mesma forma, a participação nas reuniões da Câmara Setorial do MAPA e da Comissão de Bovinocultura de Corte da CNA.

Quanto ao Ranking Nacional Nelore e Nelore Mocho, Nabih Amin El Aouar destaca os ajustes de melhoria já feitos e concorda que novos avanços devem ser feitos pela nova diretoria. Da mesma forma, comemora o fortalecimento da Expoinel nacional e a força da Nelore Fest, um dos maiores evento de premiação da pecuária brasileira.

“Se é para resumir a gestão da ACNB que se encerra, considero que cumprimos nosso papel, entregamos o que prometemos e estamos muito felizes em ver o Nelore num novo patamar de divulgação e valorização. Feliz também pela nova gestão que está começando. Certamente faremos ainda muito mais pelo Nelore”, assinala Nabih Amin El Aouar.

“O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira. Os criadores se orgulham da raça. A ACNB tem a responsabilidade de ser a voz de pequenos, médios e grandes criadores, daqueles voltados para a seleção e na multiplicação genética e daqueles que são focados na terminação dos animais. Tudo é Nelore. Fico muito feliz de contar com criadores entusiastas pelo Nelore e estamos muito motivados em contribuir para o contínuo sucesso da raça”, resume Victor Paulo Silva Miranda.

