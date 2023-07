Ratinho expõe fortuna com TV, 73 rádios e 9 fazendas: ‘Gosto de dinheiro’

Atualmente, Ratinho possui nove fazendas, além de ser dono de uma emissora de TV e 73 emissoras de rádio. (@oratinho)

Apresentador quer ser o dono de uma rede de comunicação no Brasil

Nem só de ‘Programa do Ratinho’ vive o apresentador Ratinho. Aos 67, ele expôs detalhes do seu patrimônio milionário. Além disso, Ratinho afirmou ser uma pessoa que “gosta de ganhar dinheiro”.

Além de apresentador, ele é um empresário de sucesso nas áreas de comunicação e do agronegócio, com dezenas de emissoras de rádio, uma TV e nove fazendas. “Desde menino, gosto de ganhar dinheiro. Meus irmãos gostavam de pedir as coisas para o meu pai. Eu, não. Comecei pegando mamona para vender?. Depois, fui engraxar sapato em um bar famoso em Marumbi, uma cidadezinha do Paraná. Todo sábado, todos iam engraxar lá, mas aí eu falei: ‘é muito engraxate para pouco sapato’. Comecei a inverter os papéis. Ao invés de ir no sábado, eu ia na casa das pessoas na segunda. Já comecei a estragar meus colegas (risos). Eu sempre vendi alguma coisa, gosto de vender. Se perguntarem o que eu gosto de fazer ou qual é minha profissão, digo vendedor.”

Ratinho conversou sobre suas rendas em entrevista ao podcast Pod Pai Pod Filho. O artista contou que atualmente possui nove fazendas, uma emissora de TV, a Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná, além de 73 emissoras de rádio. Porém, ele pretende aumentar suas rádios para ser o dono da maior rede do país.

“Hoje já tenho nove fazendas. Na TV, se pudesse fazer um contrato com o SBT para ficar do jeito que eu estou pelo resto da minha vida, eu faria. Pretendo ampliar e ter ainda a maior rede de rádios do Brasil. Hoje, são 73. Para ser a maior, faltam mais cinco”, completou.

