Assustador’: fogo em área de vegetação queima residência e deixa moradores de Novo Progresso em pânico; veja VÍDEOS

Incêndio em vegetação queima residência e ameaça outras em Novo Progresso (Foto: Reprodução Youtube)

Um incêndio em vegetação, acabou tendo proporções grande e destruiu uma e por pouco não destruiu outra residência em Novo Progresso, no Pará.

O caminhão pipa e Voluntários foram acionados para atender a ocorrência por volta das 17h59min deste domingo, 23 de julho de 2023, onde o solicitante relatou que o fogo estava se aproximando de uma residência. – (Novo Progresso não tem os Bombeiros)

Imagens registradas no local e enviadas ao Jornal Folha do Progresso mostraram as chamas a uma altura de aproximadamente seis metros próximas às casas e à rede de energia elétrica (veja os vídeos abaixo).

Equipes da prefeitura (caminhão Pipa) e populares trabalharam no combate aos focos do incêndio. Um dos pontos mais afetados foi a área próxima ao setor industrial, onde tem as residências das casas populares e a redondeza muitos loteamentos com terrenos baldios cobertos por vegetação. Como a região de Novo Progresso enfrenta uma estiagem que já dura mais de 40 dias, uma onda de calor e baixa umidade do ar ajudou os focos de incêndio a se alastrar.

Nos bairros próximo ao setor Industrial, os moradores viveram momentos de pânico com a situação. Na semana anterior uma marcenaria foi destruída pelo fogo vindo de vegetação- Leia mais:Marcenaria é destruída por incêndio em Novo Progresso

A moradora Raquel de Carvalho, de 45 anos, mora há três anos no bairro, testemunhou as chamas ao lado de sua casa, com o marido, a cunhada e o filho, de apenas um ano de idade.

“Desde ontem [18], estamos sofrendo com a fumaça e hoje [19] nós acordamos com o fogo”. Eu nunca tinha visto algo nessa proporção, parecia um filme de ação. Foi muito assustador. Na hora em que o fogo subia nas alturas, aconteciam pequenas explosões e as chamas ultrapassavam os postes de energia. O meu maior medo era que o fogo atingisse as nossas casas”, afirmou ela ao Jornal Folha do Progresso.

Rede de energia elétrica – As chamas causadas pelas queimadas em matas, terrenos baldios e outros lugares próximos às redes de baixa, média e alta tensões são capazes de ocasionar sérios transtornos aos consumidores e aos serviços essenciais, devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Especialista em eletricidade explica que; “mesmo sem atingir a rede diretamente, as queimadas colocam em risco a segurança da comunidade e a distribuição de energia. O calor intenso que provém das chamas pode danificar a estrutura da rede, como cabos condutores, postes e equipamentos do sistema elétrico, e, consequentemente, causar a interrupção no fornecimento da energia para os clientes”, detalha.

Punição – A pena para quem realizar queimadas próximo às linhas de transmissão de energia constitui crime federal previsto no decreto 2.661, de julho de 1998. A norma proíbe atear fogo numa faixa de 15 metros dos limites de segurança das linhas de transmissão de energia e de 100 metros ao redor das subestações. Ainda conforme a legislação em vigor, quem for flagrado, em situação de flagrante, quem ateia fogo em área de vegetação poderá responder por crime ambiental de acordo com o Artigo 250 do Código Penal, que diz, – Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena: reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Saúde – Os incêndios em locais próximos a residências, hospitais e fiação elétrica, trazem sérios prejuízos à saúde e riscos de acidente aumentam. Vale lembrar que as queimadas pioram a qualidade do ar, que já está seco neste período.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2023/05:25:27

