Joelma passa mal e cancela agenda de shows por tempo indeterminado

Último show de Joelma no sábado (22) em Santa Maria das Barreiras (PA). — Foto: Reprodução/Instagram Santa Maria das Barreiras

Escritório que administra a carreira da cantora citou uma ‘recaída’ e necessidade de afastamento médico.

A cantora Joelma suspendeu sua agenda de shows por tempo indeterminado, depois de passar mal em apresentação neste sábado (22). O escritório que administra a carreira da cantora citou uma “recaída” e necessidade de afastamento médico.

“Neste momento preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês!”, disse a cantora em nota. (veja abaixo a íntegra do texto)

Joelma estava em turnê com a “Isso é Calypso Tour” no Pará. No show deste sábado, em Santa Maria das Barreiras (PA), a cantora teve que adaptar a apresentação em virtude do mal-estar.

“A gente vai fazer um show diferente hoje, porque eu tenho que me recuperar para estar bem. Eu vim aqui, vou cantar mais umas para vocês, até onde meu limite der”, disse Joelma, de cima do palco.

“Agradecemos a Joelma que mesmo não estando com a saúde 100% e em fase recuperação, se esforçou e proporcionou memórias, obrigado por trazer tanto brilho e magia para nossas vidas”, escreveu a prefeitura de Santa Maria das Barreiras, em publicação no Instagram.

No início do mês, ela havia cancelado o show que faria na Expocrato no dia 12, após ser diagnosticada com um quadro de gripe.

A cantora vem enfrentando seguidos problemas de saúde desde que contraiu Covid pela primeira vez. Foram ao menos cinco infecções pelo coronavírus confirmadas, que deixaram sintomas prolongados.

“Preciso da minha resistência física e da minha forma física. E o que o Covid afetou foi tudo. Corpo, mente, tudo. Mas eu acredito muito em Deus e vou do jeito que tiver que ir”, disse a cantora, em entrevista coletiva concedida em Olinda no fim do ano passado, quando anunciou que gravaria um DVD da atual turnê.

Desde então, Joelma revelou vários problemas de saúde provocados pela doença, como derrames oculares e paradas cardíacas. Apesar disso, ela diz que a última infecção foi a mais leve.

“O quinto foi bem tranquilo. Até pensei que não estava com Covid. Do primeiro ao quarto, foram os mesmos sintomas, muito fortes. E o quinto, não. Foi muito suave”, declarou.

Comunicado

“Meus babys, cantar pra vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês!”

A Jshows, escritório que administra a carreira da cantora Joelma, reitera que Joelma não se sentiu bem no show da noite deste sábado (22) por conta de uma recaída e, portanto, por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado.

Agradecemos o carinho e contamos com a compreensão.”

Fonte: g1

