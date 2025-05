Trio é preso em flagrante por associação criminosa em Redenção

(Foto: Reprodução) – A prisão foi efetuada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (29).

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na manhã desta terça-feira (29), uma operação policial que culminou com a prisão em flagrante de três integrantes de uma associação criminosa, bem como no cumprimento de três mandados de prisão preventiva contra investigados por furto mediante fraude bancária.

A ação aconteceu através do trabalho investigativo do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Redenção, vinculado ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP), da Superintendência Regional do Araguaia Paraense, da Delegacia de Polícia de Redenção e da Seccional de Parauapebas.

Após intensas investigações, em parceria colaborativa com a unidade policial da Seccional de Parauapebas, três homens foram identificados por agir dentro das agências bancárias, buscando vítimas que demonstravam dificuldades durante a utilização do caixa eletrônico. As vítimas eram convencidas a aceitarem ajuda no terminal de autoatendimento, momento em que o saldo bancário era quase que completamente subtraído das respectivas contas correntes ou de poupança.

A equipe conseguiu reunir provas materiais da atuação do grupo que já praticava outros crimes semelhantes em diversas cidades do Pará. Os homens conseguiram fazer mais uma vítima em uma agência bancária localizada em Redenção, momento em que a equipe policial passou a monitorar a localização dos indivíduos.

“Nossas equipes perseguiram e prenderam os criminosos quando eles tentavam fugir de Redenção com destino ao Maranhão. Todos receberam voz de prisão em flagrante por associação criminosa. Um deles possuía dois mandados de prisão preventiva que estavam em aberto e nós conseguimos dar cumprimento a estes mandados”, explicou o delegado Luiz Antônio, superintendente da região.

Os três presos já possuem extensa ficha criminal, com diversas prisões, passagens policiais e, inclusive, condenação criminal, já sendo investigados nos Estados do Pará, Maranhão, Amazonas e Amapá. Eles foram conduzidos à Delegacia local, onde estão à disposição da Justiça.

Fonte: Ingrid Sales – PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2025/15:43:21

