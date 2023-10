Atira manga e leva um tiro: imagens mostram confusão envolvendo PM e vizinho

Vítima caída no chão após ter sido baleado por policial (Foto: Geniffer Valeriano)

Ferido a tiro irá responder por ameaça, porte e posse de arma ilegal e receptação

Câmera de segurança de uma residência Rua Miguel Ângelo, Bairro Aero Rancho (BA), registrou o momento em que o policial militar atira contra o vizinho de 37 anos, na tarde desta terça-feira (24). O homem foi atingido na perna, após jogar uma manga no portão do PM.

No vídeo é possível ver o momento em que o homem chega em veículo Ford Fiesta preto, desce armado do veículo e joga uma manga no portão do policial. Na sequência, ele diz “saí pra fora filho da p*** (sic)”, e fica parado no meio da rua com a arma apontada em direção da casa do PM.

Vinte segundos depois, o policial sai de casa e no áudio da câmera de segurança dá para ouvir ele falando “vai tomar”, momento em que dispara um tiro em direção ao vizinho. O homem foi atingido na perna e, no mesmo instante, soltou a arma de fogo.

O policial vai em direção ao homem e fala “deita, deita”. Ferido, o vizinho fica no chão de bruços e com a mão na cabeça, neste momento a gravação é encerrada.

O caso – A discussão teria iniciado quando o rapaz foi até a casa do policial tirar satisfação por causa de uma manga que caiu em seu quintal. Depois de ter discutido por algum tempo, o homem teria saído e retornado com uma arma para ameaçar o militar.

“Ele foi até a casa do policial, ameaçou o policial com a arma em mãos e o policial em legítima defesa realizou apenas um disparo que atingiu a região do quadril. Aí a gente diligenciou até a casa do suspeito e lá a gente encontrou indícios de possível atividade de agiotagem”, explicou o delegado de Polícia Civil, Felipe Madeira.

De acordo com o delegado, dentro da residência havia duas armas, sendo uma de calibre 9mm, que é considerada de uso restrito. Destas, uma estava sem registro, enquanto a outra consta como furtada, conforme consulta ao sistema, com registro de boletim de ocorrência. Outra arma, também sem registro, foi encontrada com ele após ser baleado.

Armas encontradas na casa do homem baleado (Foto: Divulgação Polícia Civil)

Ainda foram localizadas na casa duas ampolas de esteroides de testosterona trazidas do Paraguai, uma quantia em dinheiro e várias munições. “A gente pegou a munição e agora vamos contar na delegacia, mas eram muitas. Tinha uma caixinha de 50, mais uma com um pouco mais de 100, mais algumas ali soltas com 80 munições”, relatou o delegado.

O carro do homem, um Fiesta preto, também foi apreendido e levado para a delegacia. Ele responderá por ameaça, porte de arma de fogo de uso permitido, posse de arma de fogo de uso restrito e receptação. O policial não foi indiciado, pois, segundo o delegado, agiu em legítima defesa.

