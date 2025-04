Atleta de Santarém é contratado pelo Atlético Paranaense para disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20

Robinho foi anunciado pelo Atlético Paranaense — Foto: Divulgação

Robinho Rayo jogou no “Show de Bola”, onde conquistou o primeiro título da equipe na Liga Futsal e também foi campeão da Série B2 em 2024 pelo Amazônia Independente

Destaque no futsal e no futebol em Santarém e em todo o Pará, o atleta Robinho Rayo foi contratado pelo Atlético Paranaense para a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogador tem passagens pelo “Show de Bola” e Amazonia Independente de Santarém, além de outras equipes do Pará.

– Estou muito feliz por vestir essa camisa de tanta tradição e história. É uma grande oportunidade e um passo importante na minha carreira – contou Robinho ao ge.

Robinho Rayo é “cria” do bairro Santarenzinho e foi em um time de futsal do tio – Benjamim – que começou a desenvolver suas habilidades com a bola, jogando com primos e amigos. Posteriormente o garoto foi para o projeto “Show de Bola”, coordenado por Adriano Mota, onde ficou por pelo menos 7 anos.

No “Show de Bola” Robinho foi destaque em competições regionais de futsal. O jogador foi artilheiro e capitão da equipe no primeiro título oficial do Show de Bola, na Liga de Futsal de Projetos e Escolinhas.

Em 2024, já atuando no futebol de campo, Robinho conquistou o título da Série B2 do Campeonato Paraense pelo Amazonia Independente, também de Santarém. Esse foi o primeiro vínculo de Robinho no futebol profissional.

Depois disso o atleta foi para o Castanhal, onde disputou a Copa São Paulo de Futebol Jr. e o Campeonato Paraense sub 20.

O jogador tem 19 anos e foi anunciado pelo Atlético Paranaense no dia 10 de abril. Antes disso o atleta disputou o Campeonato Mineiro defendendo o Villa Nova.

– Temos pela frente grandes desafios, como o Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Campeonato Paranaense Sub-20, competições que exigem muita dedicação, foco e entrega. Estou determinado a dar meu melhor em cada treino e jogo, buscando sempre ajudar meus companheiros e representar bem o clube. Além disso, tenho o objetivo de estar no time profissional. Sei que o caminho exige paciência, disciplina e muito esforço, e estou pronto para encarar esse desafio no em Um Clube Gigante como o Athletico Paranaense – completou Robinho.

