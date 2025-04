Piloto desaparece na floresta amazônica após pane em aeronave que decolou de garimpo em Oriximiná

Área de mata fechada onde ocorrem as buscas pela aeronave; acesso difícil e densa vegetação tornam a missão de resgate ainda mais desafiadora — Foto: Rede Sociais/Reprodução

Equipes de resgate enfrentam desafios logísticos e climáticos para localizar o piloto, que relatou pane momentos antes de desaparecer.

Equipes de resgate tentam localizar o piloto Marcelo Noronha Muniz, de 58 anos, que está desaparecido desde a manhã da última quarta-feira (16). Segundo informações da Polícia Civil, ele decolou da pista de garimpo Olímpia, no município de Oriximiná, oeste do Pará, em um avião de pequeno porte modelo Cessna 182, matrícula PT-IVN, com destino à pista conhecida como “Nova”, localizada a cerca de 61 quilômetros do ponto de origem.

Segundo a família, o piloto fazia transporte de alimentos para uma área próxima de onde saiu. A família procurou a polícia após a queda da aeronave e informou que Marcelo Noronha estava com uma antena de internet via satélite, e conseguiu comunicar a família e colegas, que estava com problemas no motor da aeronave, usando também o rádio do avião.

A aeronave desapareceu em uma área próxima a aldeia Kaxuyana-tunayana, que fica perto da fronteira entre Brasil e Guiana.

Ainda segundo a família do piloto, um líder indígena relatou ter visto a aeronave cair nas proximidades da aldeia. Familiares contaram à polícia que o último contato com o piloto foi por volta das 12h20, do dia 16, quando ele enfrentava problemas no voo.

A Polícia Civil informou que está investigando o caso, e que foi identificado o possível último acesso do piloto, na data de 16/04 à internet via satélite. A polícia encaminhou um ofício à empresa Starlink na tentativa de conseguir a localização exata da aeronave. Até a última atualização desta reportagem a empresa não havia respondido.

Por meio de nota, a Prefeitura de Oriximiná informou que está acompanhando de perto o caso do desaparecimento da aeronave.

Também por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, informou que não foi acionado para esta ocorrência.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), que as buscas pela aeronave de matrícula PT-IVN, modelo Cessna 182, continuam e que, até o momento, ainda não tiveram avistamentos.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA – Colaborou Ulisses Farias, da TV Tapajós

