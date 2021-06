Atlético-MG leva empate da Chape e desperdiça chance de encostar na ponta do Brasileirão

O Atlético-MG viu a sua sequência de cinco vitórias consecutivas na temporada chegar ao fim. Na noite desta segunda-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo ficou apenas no empate de 1 a 1 com a Chapecoense, em casa. Tchê Tchê abriu o placar para os mandantes, mas Ravanelli deixou tudo igual.

Com o resultado, o Alvinegro caiu para o quinto lugar, com dez pontos. Já o Verdão foi a três pontos e subiu para a 16ª colocação.

Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela sexta rodada. Os mineiros visitam o Ceará, enquanto os catarinenses recebem o Internacional.

O jogo – A primeira etapa foi agitada no Mineirão. Com apenas um minuto, Fernandinho saiu cara a cara com Everson e tentou o drible, mas o goleiro se atirou nos pés do meia e ficou com a bola. Com o susto, os anfitriões cresceram. Aos nove, Hulk ganhou da marcação no jogo de corpo e emendou uma bomba por cima. Já aos 19, Hyoran recebeu bom passe do atacante dentro da área e finalizou com força, porém pelo lado.

A Chape, por sua vez, voltou a assustar aos 22. Fernandinho arrancou pela esquerda e cruzou na medida para Anselmo Ramon, que, livre dentro da área, finalizou de fora.

E o tento perdido custou caro. Isso porque, no lance seguinte, o Galo abriu o placar. Tchê Tchê recebeu na entrada da área e bateu no cantinho de João Paulo, que não pôde fazer nada para evitar o gol. Aos 37, quase saiu o segundo, em arremate de Hulk que explodiu no travessão.

Na volta do intervalo, o Alvinegro seguiu apertando em busca de mais um tento. Com menos de um minuto, Hulk finalizou de primeira após cruzamento de Arana e obrigou o goleiro a fazer grande intervenção. Aos 17, Keno foi acionado pela esquerda e bateu cruzado. O atacante até balançou as redes, mas pelo lado de fora.

Do outro lado, os visitantes responderam aos 23. Depois de cobrança de escanteio, Fernandinho aproveitou a sobra e arrematou da entrada da área. A bola pegou no pé da trave e rolou quase em cima da linha. Já com 34 minutos, saiu o empate. Fernandinho foi derrubado na área por Allan, e o árbitro, após consultar o VAR, sinalizou pênalti. Na cobrança, Ravanelli converteu.

Nos minutos finais, o Atlético partiu para uma pressão em busca de um gol salvador, mas não foi o suficiente para tirar a igualdade do placar.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Pedro Souza/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...