Atlético-MG vence clássico contra o América-MG e dorme líder do Grupo D da Libertadores

(Foto:Reprodução) – O Atlético-MG venceu o clássico contra o América-MG nesta terça-feira, pela Libertadores.

Jogando fora de casa, na Arena Independência, o Galo abriu boa vantagem, chegou a sofrer um gol, mas manteve a vitória. Com isso, o time venceu por 2 a 1 no segundo confronto entre as equipes na competição.

Com o placar, o Atlético-MG assume a liderança do Grupo D, com oito pontos, mas pode ser alcançado pelo Independiente Del Valle-EQU ainda nesta rodada. Já o América fica na lanterna da chave, com apenas um ponto.

As equipes voltam a se enfrentar neste sábado, às 16h30 (de Brasília). Desta vez, no entanto, o clássico é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e será disputado no Mineirão.

O jogo – O primeiro tempo começou movimentado. Logo aos 12 minutos, Hulk fez bela jogada e costurou a defesa do América-MG. O camisa 7 rolou a bola para Arana chegar de trás batendo para o fundo das redes para abrir o placar.

Na sequência, o Coelho respondeu com Patric e Paulinho Bóia, enquanto Hulk voltou a levar perigo para os visitantes.

Aos 25 minutos, os problemas físicos começaram a aparecer no Galo. Eduardo Vargas sentiu a coxa direita e foi substituído por Ademir, precisando sair do campo de maca. Na sequência, quem sentiu foi Mariano, que deu lugar a Guga.

As lesões, no entanto, não pararam o Atlético-MG . Assim, aos 36 minutos, Nacho Fernández aproveitou cruzamento rasteiro de Arana e ampliou o placar.

Dois minutos depois, porém, Germán Conti aproveitou sobra de escanteio e empurrou para o fundo das redes. Com isso, o primeiro tempo terminou com vitória do Galo por 2 a 1.

O Atlético-MG voltou para o segundo tempo já levando perigo. Aos cinco minutos, Nacho ficou cara a cara com Jailson e o goleiro do Coelho fez uma grande defesa para impedir o terceiro gol. Jailson voltou a brilhar cinco minutos depois, desta vez em chute de Ademir.

O América-MG cresceu na partida e teve chance em cabeceio de Éder, defendido por Éverson. Pelo Galo, aos 36 minutos, Keno teve a chance de ampliar após receber a bola sozinho com Jailson, dentro da área, mas isolou e perdeu um gol inacreditável.

O placar, no entanto, não sofreu novas alterações. Assim, o Atlético-MG confirmou a vitória por 2 a 1 e a liderança do grupo.

