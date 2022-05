Racismo no metrô: Mulher branca diz que cabelo de negra “pode passar doença”; veja vídeo

(Foto:Reprodução) – A autora da frase racista foi conduzida à delegacia sob os gritos de “racista” de passageiros do metrô na capital paulista

Mulher negra é alvo de racismo de mulher branca no metrô, que diz que seu cabelo “pode passar doença”.

Uma mulher negra foi alvo de racismo em um vagão da Linha 1 – Azul do Metrô de São Paulo na noite desta segunda-feira (3). O caso gerou revolta entre passageiros, que protestaram na estação Ana Rosa, Zona Sul da capital paulista. (As informações são do Ivan Longo).

A vítima é Welica Ribeiro, que é do Rio de Janeiro e está passando férias em São Paulo. Ela conta que uma mulher branca, identificada como Agnes Vajda, pediu para que não encostasse seu cabelo nela, pois poderia “passar doença”.

Imediatamente o irmão de Welica, Jonatan Ribeiro, começou a filmar a discussão. Nas imagens, é possível ver que o rapaz pergunta a outras pessoas no vagão se elas confirmavam que a mulher tinha sido racista, ao que os passageiros disseram que sim.

Já na estação Ana Rosa, dezenas de passageiros gritavam “racista” para a mulher branca, que foi conduzida para o 27º Distrito Policial, no Campo Belo, para prestar depoimento, sob a escolta de seguranças do metrô. Welica e seu irmão também prestaram depoimento na mesma delegacia e a Polícia Civil, agora, investiga o caso.

“Os agentes de segurança do Metrô atuaram na proteção das partes. A PM foi acionada e as encaminharam para a delegacia”, diz nota do Metrô de São Paulo.

Mulher branca pratica racismo no metrô de São Paulo e levada para a Delegacia. Racistas não passarão! pic.twitter.com/c1UluTXYzt — Raimundo Bonfim (@raimundo_bonfim) May 3, 2022

