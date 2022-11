Ídolo da torcida, zagueiro anuncia saída do São Paulo

O zagueiro Miranda anunciou nesta quinta-feira sua saída do São Paulo.

Através de suas redes sociais, o ídolo do clube comunicou sua decisão aos torcedores, encerrando sua segunda passagem pelo Tricolor.

Se recuperando de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, Miranda, com contrato somente até o fim deste ano, era tido como dúvida para a próxima temporada, já que tem um alto salário, e o São Paulo pretende reduzir consideravelmente sua folha de pagamento para 2023.

Embora tenha comunicado sua saída do São Paulo, Miranda ainda não definiu se encerrará sua carreira. Revelado pelo Coritiba, o zagueiro pode se transferir para o clube paranaense, que se manteve na Primeira Divisão após a vitória sobre o Flamengo na última rodada.

Miranda defendeu o São Paulo pela primeira vez entre 2006 e 2011, conquistando três Campeonatos Brasileiros consecutivos, algo inédito no futebol nacional. O sucesso com a camisa tricolor o fez se transferir para o Atlético de Madrid, da Espanha, onde também teve uma trajetória vitoriosa.

Miranda ainda defendeu a Inter de Milão, da Itália e o Jangsu Suning, da China, antes de acertar o seu retorno ao São Paulo. Em 2021, o zagueiro ajudou o Tricolor a acabar com um jejum de oito anos sem título, conquistando o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: Rubens Chiri)

Jornal Folha do Progresso em 11/11/2022/07:55:56

