Fluminense perde para o Resende pelo Campeonato Carioca

O Fluminense foi derrotado por 2 a 1, de virada, pelo Resende, nesta quinta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Os tricolores utilizaram a equipe de aspirantes, com muitos jovens das categorias de base do clube.

O Fluminense foi melhor no primeiro tempo e chegou a ter um gol mal anulado. No segundo tempo, os tricolores chegaram ao gol com Alexandre. Só que o Resende empatou em seguida, com Kaique. Nos acréscimos, Jefferson Ruan marcou o gol da vitória da equipe do Sul do Estado.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe a Portuguesa, no Maracanã, neste domingo. No mesmo dia, o Resende encara o Botafogo, no Nilton Santos.

O jogo – O Fluminense começou a partida com a vocação ofensiva. Só que o Resende teve a primeira boa chance, aos cinco minutos. Nunes aproveitou cobrança de falta e mandou perto do gol.

Os tricolores responderam com Gabriel Teixeira. O meia acertou chute forte sobre o travessão. O Fluminense chegou a mandar a bola para a rede com Caio, mas a arbitragem marcou erradamente impedimento no lance.

O Fluminense seguiu em busca do gol e quase marcou com Miguel. O meia recebeu passe na e chutou cruzado pela linha de fundo. Depois, Gabriel Teixeira acertou belo chute e parou em grande defesa de Jefferson.

Os tricolores seguiram em cima nos minutos finais, mas viram o Resende segurar o empate até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense quase abriu o placar logo com um minuto. André recebeu passe, entrou na área e acertou o travessão do Resende.

O Resende abafou a pressão inicial tricolor e conseguiu equilibrar o confronto. Tanto que aos 24 minutos, Nunes fez boa jogada, mas finalizou pela linha de fundo. Só que o Fluminense respondeu em cabeceio de Frazan que parou em boa defesa de Jefferson.

O Fluminense tinha mais posse de bola e foi recompensado aos 31 minutos. Raí cruzou para Alexandre, que cabeceou para a rede.

Quando parecia que os tricolores ficariam com a vitória, o Resende chegou ao empate aos 36 minutos. Frazan foi cortar o perigo e chutou em cima de Nunes. A bola bateu na trave e Kaique aproveitou o rebote para mandar para o gol.

Nos minutos finais, o Fluminense pressionou em busca do gol, mas viu o Resende virar nos acréscimos, com Jefferson Ruan.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Mailson Santana)

