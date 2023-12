Indígenas farão protesto em reunião do Senado em Novo Progresso sobre ferrovia

Em 2020 Indígenas Kayapo bloquearam a rodovia contra a construção da Ferrogrão no município de Novo – (Foto>Arquivo)

Indígenas farão protesto em reunião do Senado no Pará sobre ferrovia

Lideranças munduruku e caiapó prometem ato em evento na cidade de Novo Progresso para discutir Ferrogrão.

Lideranças indígenas dos povos munduruku e caiapó farão manifestação nesta sexta-feira (15) em Novo Progresso (PA), durante reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado para tratar da construção da Ferrogrão.

Indígena caiapó faz protesto contra a construção da Ferrogrão em 2020 – Fernando Souza/Folhapress

A obra, prioridade do agronegócio, deve transportar soja do norte do Mato Grosso até o porto de Miritituba (PA), de onde o produto seria exportado. Ela consta do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento).

Leia mais>Senado realiza audiência pública em Novo Progresso, no Pará, para discutir sobre a Ferrogrão

Entidades e movimentos sociais veem ameaça de aumento do desmatamento e apontam que a obra passa perto de reservas indígenas. Também afirmam que não houve consulta aos povos afetados, como determina a Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) A ferrovia se encontra suspensa pelo fato de atravessar a floresta nacional do Jamanxim

A reunião é organizada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos) e ocorrerá em um centro de convenções na cidade.

Para Mydjere Kayapó, relações públicas do Instituto Kabu, não se trata de tentar evitar projetos de infraestrutura. “A gente não é contra o desenvolvimento, mas nossos direitos estão sendo violados e nossos direitos não são negociáveis”, afirma.

Fonte: Folha de São Paulo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/12/2023/07:00:29

