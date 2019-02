Atoleiros impedem trafego de caminhões na BR 163 entre Novo Progresso e Moraes Almeida no Pará

(Foto:WhatsApp)- Chuvas e maior fluxo de caminhões travam a rodovia entre Novo Progresso e Moraes Almeida no Pará

Cerca de dos mil caminhões estão parados há quase três dias na BR-163.

Parte da safra de grãos do Mato Grosso está parada na estrada por causa dos atoleiros.

O atraso é causado pelos atoleiros na BR-163.

Um total de 45 quilômetros sem asfalto bloqueia o movimento de uma estrada inteira. Moradores em torno da rodovia reclamam ; “os motoristas não respeitam ás entradas das propriedades , muitos ficam isolados sem poder sair entrar”.

Com as chuvas amazônicas o trecho sem pavimentação entre o município de Novo Progresso e distrito de Moraes Almeida (Itaituba) tem dois obstáculos; a serra do Castanha na comunidade de São José no município de Novo Progresso e a Serra de Moraes em Moraes Almeida. A três dias o tráfego esta parado na serra do Castanha próximo comunidade São José, ônibus e caminhões estão parados ha fila dupla no local. O trecho esta em obras, a cerca de 1.500 carretas bitrem que trafegam na rodovia por dia, a degradação do trecho é acelerada.

Caos na rodovia

O trecho da rodovia BR-163 pavimentado no estado do Pará é o pior em estado de conservação, motoristas trafegam, em um arriscado zigue-zague para fugir dos buracos.

Nos pontos em que não há asfalto, o piso escorregadio torna os trechos de subida um desafio aos motoristas. E, quando não chove, a poeira toma conta, reduzindo a visão.

Caminho aos portos

A safra do Mato Grosso é transportada para os portos de Miritituba e Santarém no Pará, este caminho da BR-163, se tornou uma realidade irreversível a estimativa que neste ano 11 milhões de toneladas de grãos seguem pela rodovia até Miritituba e Santarém.

Dois pontos tornam a rodovia intrafegável no período da chuva, neste ano é a chamada Serra do Moraes, nas proximidades do distrito de Moraes de Almeida e a Serra do Castanha no munícipio de Novo Progresso. Neste domingo a reportagem do Jornal Folha do Progresso deparou com uma fila de 45 quilômetros nos dois sentidos da rodovia saindo de Novo Progresso até a comunidade de São José, veículos menores trafegam pelo acostamento.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...