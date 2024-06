Ator é achado morto após noitada com duas mulheres que conheceu no Tinder

Alex Araya, ator chileno encontrado morto na Colômbia — Foto: Reprodução

Acredita-se que o chileno Álex Araya tenha sido dopado com burundanga em apartamento de Medellín, Colômbia.

O ator chileno Álex Andrés Araya, que tinha 42 anos, foi encontrado morto em um Airbnb que ele alugava em Medellín (Colômbia).

O corpo do ator, sem sinais de violência, foi encontrado em 7 de junho por uma faxineira, segundo o jornal “La Tercera”. Na noite anterior, Araya teria saído com duas mulheres que ele conhecera pelo aplicativo de paquera Tinder, segundo seu irmão, Eduardo, que conversou com o jornal chileno. Araya foi ao imóvel do Airbnb por volta das 23h30 com as duas mulheres – duas horas depois, apenas as duas mulheres saíram do apartamento. Elas levaram duas malas pequenas, com pertences do ator.

As mulheres roubaram os cartões de crédito e o celular de Araya, que usaram para pagar viagens de Uber e joias. O caso só começou a ser explorado pelas mídias chilena e colombiana na semana passada.

Araya é o 29º estrangeiro a morrer em Medellín este ano. Originário de Antofagasta, Araya estava de férias na Colômbia. A sua família acredita que ele pode ser mais uma vítima da burundanga.

Burundanga, ou escopolamina, é uma droga que, de acordo com um alerta de viagem do Departamento de Estado dos EUA, pode “deixar a vítima inconsciente por até 24 horas ou mais” e em doses maiores pode “causar insuficiência respiratória e morte”.

Fonte: EXTRA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2024/17:13:47

