Atos contra o presidente Bolsonaro ocorrem em Belém e mais 11 cidades paraenses

“O objetivo do movimento é dar uma resposta contundente ao governo corrupto e genocida de que os trabalhadores não vão se calar diante da destruição que Bolsonaro e sua tropa estão promovendo no país, tornando a vida da classe trabalhadora, especialmente dos mais pobres, insuportável. Por isso, todos e todas devem ir às ruas neste dia 2 de outubro”, diz a nota de convocação para o ato.

No Pará, o Sindicato dos Técnicos-Administrativos das Instituições Federais de Ensino Superior do Pará (Sindtifes-PA) está à frente e na organização das manifestações.

Neste sábado (2), atos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ocorrem em Belém e mais 11 cidades do Pará. Ao todo, 305 cidades do Brasil e atos em mais 17 países foram confirmados durante todo o dia. A mobilização da capital é no Mercado de São Brás.

