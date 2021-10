Mulher recebe bilhete de vizinha evangélica para não andar de sutiã em casa

(Foto: Reprodução) – Bisbilhoteira argumentou que cena estaria distraindo ela e o marido: ‘Tenha decência’

Ao abrir a caixa de correspondências, a confeiteira Juliana Kulpa, 25, se surpreendeu ao encontrar um bilhete de uma vizinha, que pedia para que ela parasse de transitar em sua própria residência usando apenas sutiã. O caso ocorreu há cerca de 20 dias na cidade de Osasco, em São Paulo.

“Olá. Gostaria de pedir por favor para a senhora parar de transitar em sua casa de sutiã. Somos evangélicos e meu marido fica em casa em home office. Tenha decência”, diz a mensagem.

Em entrevista ao portal Universa, Juliana contou que mora há oito anos no mesmo edifício e mudou de apartamento, no mesmo prédio, há dois meses.

“A primeira reação foi um susto, porque a pessoa não se identificou. Fiquei assustada com isso”, contou ao portal.

Ela conta não ter o costume de andar de sutiã no imóvel e acredita que a vizinha a tenha visto com um top e shorts de academia. “Eu imagino que tenha sido no dia que eu fui fazer uma caminhada e, em seguida, fiz uma faxina”, afirma.

A confeiteira acredita que a autora do bilhete é de outro edifício. “Até hoje, a pessoa não se identificou. Eu não imagino quem seja, porque as janelas da minha lavanderia e do meu quarto dão para a frente do outro prédio; mas ‘é muito apartamento’. Não dá para saber quem é. Com certeza é alguém do outro prédio, porque daqui não tem como ninguém me ver.”

Ela chegou a levar o caso para as síndicas dos dois condomínios vizinhos. A do prédio em que vive, disse não haver o que fazer. “Ela deu muita risada. Disse que estava passada com a situação, mas que não poderia fazer nada porque a pessoa não havia se identificado”.

A da edificação vizinha, igualmente orientou que Juliana mantivesse a vida normal apesar da situação.

Fonte:correio24horas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...