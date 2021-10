Processo Seletivo da Semas oferta 233 vagas; salários variam de R$ 1.100,00 a R$ 2.809,37

As inscrições são gratuitas e as vagas ofertadas são para todos os níveis de escolaridade. (Foto:Semas/ Ascom)

As inscrições começam na próxima segunda-feira (04) e vão até o dia 07 de outubro.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) abrirá Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preenchimento de 233 vagas, para todos os níveis de escolaridade. Entre os cargos estão os de técnico em gestão de meio ambiente (meteorologia, engenharia sanitária, agronomia, engenharia florestal, engenharia ambiental, engenharia de produção, engenharia de pesca, engenharia de minas, engenharia elétrica, engenharia química, pedagogia, administração, serviço social, ciências sociais, ciências biológicas, geologia e Rede de Computadores), os de gestão de infraestrutura (arquitetura e engenharia elétrica), os de gestão pública (administração, ciências contábeis, secretariado executivo, ciências econômicas, estatística e comunicação social) e os de gestão de informática (rede de computadores, sistemas de informação, engenharia da computação e ciência da computação) com remuneração de R$ 2.809,37, mais benefícios.

Também haverá oportunidades para assistente administrativo, assistente de infraestrutura, assistente de informática, motorista e auxiliar operacional, com vencimento base de R$1.100,00, mais benefícios.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (04), de forma gratuita, e vão até às 23h59min do dia 07 de outubro, devendo ser feitas, exclusivamente, pelo endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.

O processo seletivo contará com análise curricular e entrevista, ambos de caráter eliminatório e classificatório. Os resultados serão divulgados pelo mesmo site e também no Diário Oficial do Estado. A jornada de trabalho para todos os cargos será de 30 horas semanais.

As contratações temporárias serão para os municípios de Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Paragominas, Redenção e Santarém. As entrevistas serão realizadas nos Núcleos Regionais de Gestão e Regularidade Ambiental/NURE dos respectivos Municípios.

Outras informações, inclusive sobre as vagas oferecidas e requisitos para os cargos ofertados, estão disponíveis no edital publicado no site do Sipros.

01.10.21

