Jennifer Aniston é apontada como pivô de suposta separação de Barack Obama e Michelle

Nos últimos meses, a vida pessoal de Barack e Michelle Obama tem sido alvo de especulações na mídia dos Estados Unidos. Rumores de que o casal estaria enfrentando uma separação começaram a surgir após eventos recentes, como a ausência de Michelle no funeral de Jimmy Carter e sua decisão de não acompanhar Barack na posse de Donald Trump. Essas atitudes levantaram questionamentos sobre o estado do relacionamento do casal que foi símbolo de união durante os anos de mandato na Casa Branca.

A situação ganhou novos desdobramentos com informações publicadas pela jornalista Jessica Reed Kraus, em sua coluna no Substack. Segundo Kraus, uma fonte anônima revelou que o ex-presidente estaria em um relacionamento com Jennifer Aniston, atriz conhecida pela série Friends. A jornalista afirma que Aniston teria admitido o romance durante uma conversa com amigos próximos. Além disso, há relatos de que boatos sobre um possível divórcio dos Obamas já circulam em Washington, D.C., há mais de um ano, com indícios de que o anúncio oficial poderia ocorrer em breve.

A revista In Touch também contribuiu para as especulações ao estampar na capa, em 2024, a manchete “A verdade sobre Jen e Barack”. A publicação afirmou que Barack e Michelle estariam vivendo “vidas separadas” enquanto o ex-presidente se aproximava da atriz. Embora não haja confirmações oficiais, o tabloide reforçou a narrativa de que o casal estaria enfrentando problemas no casamento e de que a relação entre Barack e Jennifer Aniston seria mais do que uma amizade.

Apesar da repercussão, nem Barack Obama, Michelle Obama, nem Jennifer Aniston se pronunciaram oficialmente sobre o assunto. A ausência de declarações mantém o tema envolto em especulações e continua a alimentar discussões na mídia e nas redes sociais. Até o momento, não há evidências concretas que sustentem os rumores, mas o assunto segue sendo amplamente debatido em publicações e entre o público.

