Atriz mirim Millena Brandão morre aos 11 anos após 12 paradas cardíacas

(Foto: Millena Brandão | Reprodução/Instagram) – Internada com dores de cabeça forte, a atriz mirim teve um tumor de cinco centímetros encontrado no cérebro

Millena Brandão, de 11 anos, morreu na noite desta sexta-feira (2). A notícia foi confirmada pelos pais por meio do perfil oficial da atriz mirim no Instagram, que é administrado por eles. A menina lutava contra um tumor cerebral de 5 centímetros e sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias. “Nossa menina se foi”, escreveu a mãe, Thays Brandão, em uma publicação emocionada. O pai, Luizinho Mourão, também prestou homenagem: “Vai com Deus, minha menina, papai te ama”.

O Hospital Geral de Grajaú, em São Paulo, onde ela estava internada há oito dias, confirmou a morte encefálica.

“Hospital Geral do Grajaú informa, com profundo pesar, que foi confirmada, às 16h55 de hoje (02), a morte encefálica da paciente Millena Brandão, que deu entrada nesta unidade em estado gravíssimo no dia 29/04/2025, transferida da Unidade de Pronto Atendimento Maria Antonieta (UPA). Desde a sua chegada, a paciente recebeu cuidados intensivos e todo o empenho da equipe médica e assistencial, que não mediu esforços para preservar sua vida. A confirmação do diagnóstico ocorreu após rigoroso cumprimento do protocolo estabelecido para esses casos. A família esteve acompanhando cada etapa do cuidado, sendo mantida informada com respeito, acolhimento e todo o apoio necessário neste momento de profunda dor. Nos solidarizamos com os familiares e reafirmamos nosso compromisso com um cuidado digno e humano”, dizia o boletim médico.

Segundo a mãe, as dores de cabeça começaram há cerca de uma semana, quando Millena foi internada após receber um diagnóstico de dengue. Durante os exames, uma mancha no cérebro foi identificada, e seu estado de saúde piorou rapidamente.

Millena atuava como modelo e participou como figurante na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT. Ela deixa os pais, Thays e Luizinho, e a irmã, Alice.

