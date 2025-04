Audiência Pública discutirá sobre regularização fundiária no município de Santarém

(Foto: Reprodução) – A Câmara Municipal a pedido do líder do PSD, vereador Alaércio Cardoso realiza a próxima quarta-feira (30), uma audiência pública que discutirá sobre a regularização fundiária urbana e rural do município de Santarém. Toda a população e órgãos envolvidos são convidados a participarem.

“Reforço o convite para que todos participem desse momento importante de discussão, vários órgãos competentes já confirmaram presença e discutiremos pautas importantes para Santarém” contou o vereador.

Nesses dias que antecedem a audiência acontece reuniões de alinhamento com órgãos competentes para buscar as melhores tratativas para esse problema que é a regularização fundiária. Em outro assunto, Alaércio aproveitou para expressar seu agradecimento ao Deputado Júnior Ferrari por já ter atendido algumas de suas solicitações através de emendas parlamentares.

“O deputado destinou R$300 mil para a Secretaria de Assistência Social a qual empregará em um projeto muito bonito, assim como já solicitei para serem empregadas em infraestrutura e na saúde, um deputado que tem um forte trabalho na nossa região, autor de várias obras e sensível as pautas solicitadas por mim, logo a secretaria Celsa anunciará em qual projeto a emenda será destinada, trazendo mais benefícios para nossa população” finalizou.

