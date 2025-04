Segunda edição do “Enem dos Concursos” terá mais de 3 mil vagas em 35 órgãos federais

(Foto: Reprodução) – O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou nesta segunda-feira (28) que a segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) vai contemplar 3.352 vagas em mais de 35 órgãos federais.

Diferentemente do ano anterior, a edição de 2025 do “Enem dos Concursos” será dividido em duas fases, com provas em datas diferentes. A primeira fase será uma prova objetiva, prevista para 5 de outubro.

Aqueles que forem habilitados passam para a segunda fase e fazem uma prova discursiva em dezembro deste ano.

De acordo com o MGI, o edital do concurso será divulgado em julho, quando também serão abertas as inscrições. Dentre as vagas ofertadas, 2.180 são imediatas, sendo 1.672 para nível superior e 508 para nível intermediário. Outras 1.172 vagas serão de cadastro reserva.

Haverá reserva de 20% das vagas para cotas raciais e de 5% para pessoas com deficiência.

O número de vagas é menor que a metade do oferecido em 2024. Naquele ano, foram 6.640 vagas imediatas. No entanto, o número de órgãos contemplados é maior: no ano passado foram 21.

De acordo com a ministra Esther Dweck, o critério para a abertura de vagas segue um processo complexo de visita aos órgãos federais para identificar as necessidades das instituições e quais servidores serão ideias para cada trabalho. Considera ainda o número previsto de aposentadorias dos próximos anos no serviço público.

Assim como no ano anterior, as vagas serão dividas em blocos. Dessa vez, serão 9.

Duas carreiras novas serão abertas neste ano, nas áreas de defesa e segurança pública e desenvolvimento socioeconômico.

As informações foram divulgadas oficialmente pelo Ministério nesta segunda. Conhecido como o “Enem dos Concursos”, o CNU centraliza as provas de seleção para o serviço público federal e foi realizado pela primeira vez no ano passado.

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2025/16:26:12

