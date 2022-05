Aumenta para R$ 150 mil, recompensa por informações que levem à prisão dos assassinos do empresário em Novo Progresso

Em busca de desvendar o caso, a viúva do empresário Cleber Sapucaia aumentou para R$ 150 mil a recompensa oferecida por informações que levem à prisão dos envolvidos no assassinato do empresário em Novo Progresso.

O valor da recompensa por informações que levem à prisão dos assassinos do empresário madeireiro “Clebson Tavares Vogel” (Cléber Sapucaia), de 43 anos, que iniciou em R$ 10 mil em março deste ano, depois aumentou para R$ 50 mil em março e R$ 100 mil em Abril, desta vez a viúva aumentou o valor para R$ 150 mil para quem der informações concretas sobre o assassino do empresário.

Segundo a viúva, a oferta vem de encontro para ajudar a justiça desvendar o crime ocorrido no mês de outubro de 2021, quando o empresário foi alvejado com vários tiros dentro de seu veículo em Novo Progresso.

Marcela e o marido, Cleber, tiveram o carro perfurado a balas, os tiros atingiram o empresário que não resistiu aos ferimentos veio a óbito dias depois. No veículo estava o empresário que veio a óbito e a Viúva com uma criança de quatro anos, não foram atingidas.

O carro foi cercado por uma motocicleta com dois homens fortemente armados que atiraram ainda com o veículo em movimento.

Quem tiver alguma informação sobre a localização dos assassinos e queira receber a recompensa devem contatar, através do telefone (93) 98403-5213 funciona como Whatsapp.

As denúncias serão recebidas com total garantia do anonimato e caso seja procedente com resultado, o denunciante retornará o contato para pagar a recompensa.

