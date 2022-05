Cuiabá perde para o Racing em casa e não tem mais chances de classificação na Sul-Americana

O Cuiabá não tem mais chances de avançar na Copa Sul-Americana. Há pouco, a equipe foi derrotada de virada pelo Racing, em casa, na Arena Pantanal. O jogo terminou 2 a 1 para os argentinos.

Com o resultado, o Cuiabá permanece com 3 pontos. Faltando ainda dois jogos pela fase de grupos, a pontuação máxima que o Dourado poderia atingir, em caso de duas vitórias, seria 9 pontos.

Porém, como Racing e Melgar do Peru já estão com 9 pontos, e ainda haverá um confronto direto entre os dois times, o Cuiabá não conseguirá atingir a pontuação necessária para classificar. Apenas o primeiro colocado do grupo avança à próxima fase.

Agora, o Cuiabá volta as atenções para outros campeonatos que disputa. No Brasileirão, a equipe está em 7º e o próximo adversário é o Santos. O jogo será no domingo (8), na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Na Copa do Brasil, o time Auriverde já está na terceira fase e decide na próxima semana no jogo de volta contra o Atlético Goianiense. O primeiro duelo em Goiânia ficou em 1 a 1. Ainda este ano disputa a Copa Verde.

Pela Copa Sul-Americana, o Cuiabá ainda jogará apenas para cumprir tabela. No dia 18, encara o River Plate do Uruguai. No dia 26, joga contra o Melgar. Os dois jogos serão fora de casa.

O jogo – Durante a primeira etapa, o Cuiabá soube usar melhor a posse de bola. Apesar das investidas do Racing, os argentinos encontraram dificuldades para levar perigo, enquanto os brasileiros apostaram nos contragolpes.

Após algumas boas chegadas dos visitantes, o Cuiabá abriu o placar. Aos 27 minutos, Marllon completou cruzamento de Uendel e cabeceou para fazer o primeiro gol do jogo. Na sequência, Pepê e Elton tiveram oportunidades para ampliar o placar, mas perderam. Assim, o primeiro tempo acabou em 1 a 0 para o time da casa.

Na volta do intervalo, os visitantes precisaram de apenas dois minutos para empatar. Após jogada de Chancalay, Copetti ajeitou para Moreno chegar batendo e balançar as redes.

Apenas 11 minutos depois, Copetti surpreendeu a defesa brasileira e aproveitou cruzamento rasteiro de Piovi para completar a virada.

Com os argentinos na frente, o Cuiabá se lançou ao ataque e, assim, a partida esquentou. Aos 25, Pepê quase marcou em cobrança de falta rasteira, mas o goleiro mandou por escanteio. O Dourado continuou pressionando, mas não conseguiu o empate. Assim, o time dá adeus ao sonho de classificação para o mata-mata. (As informações são do Só Notícias/Herbert de Souza – foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 04/05/2022/08:02:51

