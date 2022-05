Caminhão mata mulher esmagada em São Domingos do Araguaia (PA)

(Foto:Reprodução) – Na tarde de terça-feira (3/5), Elissônia Souza, 30 anos, foi esmagada por um caminhão, por volta de 16h30, na Travessa Brasispanha, na cidade de São Domingos do Araguaia, sudeste do Pará.

De acordo com testemunhas, a vítima trafegava em uma motocicleta, mas outra moto Honda Bros freou a sua frente devido à presença de um caminhão coletor de lixo que estava parado. Elissônia teria se chocado com a motocicleta da frente, caiu e foi esmagada pelo caminhão que vinha logo atrás.

Segundo as primeiras informações, as rodas dianteiras do pesado veículo esmagaram as penas da mulher e os pneus traseiros passaram por cima do corpo dela. Não houve tempo para se acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pois a mãe de família foi a óbito no local do acidente.

O corpo de Elissônia Souza foi removido para o Instituto Médico Legal de Marabá (IML) para realização de perícia médica e liberação para a realização do velório. A vítima era casada, deixou o esposo, uma filha e muita tristeza entre amigos e familiares.

