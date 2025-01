Detran-CE resgatou mais de 3 mil animais abandonados em estradas estaduais em 2024

Foto: Reprodução | O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) resgatou mais de 3 mil animais abandonados em rodovias estaduais. O levantamento foi divulgado pelo órgão nesta quinta-feira (2).

O Detran-CE realizou o resgate de 3.140 animais abandonados em rodovias estaduais ao longo do último ano. A ação, parte do programa RODOVIDA, teve como objetivo garantir a segurança no trânsito e preservar a vida dos motoristas e dos animais.

Os animais resgatados, de médio e grande porte, são transportados em veículos do Detran-CE. Os resgates foram efetuados por equipes especializadas, com caminhões equipados com rampas hidráulicas para facilitar o manejo de cada espécie.

Cadastro e identificação

Após o resgate, os animais são cadastrados e permanecem por um período de sete dias em currais do Detran. Durante este prazo, aguardam a possível identificação e o resgate por seus responsáveis. Caso não sejam reclamados, os animais são levados à fazenda do Detran-CE, em Santa Quitéria, onde recebem cuidados como alimentação, espaço amplo e vacinação.

O Detran-CE faz um apelo aos tutores para que não abandonem os animais à margem das rodovias, alertando para o risco de acidentes que tal situação pode provocar.

“É importante que os tutores tenham a consciência de não deixarem seus animais soltos à beira das estradas, visto que isso representa um risco grande e pode ocasionar um sinistro de natureza grave”, ressalta o gerente do Núcleo de Regionais do Detran-CE, João Carlos Macedo.

A ação de resgate integra o programa RODOVIDA, do Ministério dos Transportes e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que prevê ações de segurança viária. O programa teve início em dezembro de 2024 e prossegue até o término do período carnavalesco de 2025.

