Google anuncia a demissão de 12 mil funcionários

A Microsoft também anunciar, nesta quinta-feira (19), a demissão de 10 mil empregados. (As informações são do portal O Antagonista).

“Fizemos uma revisão rigorosa em todas as áreas de produtos e atividades para garantir que nosso pessoal e nossos cargos estejam alinhados com nossas prioridades mais importantes como empresa”, acrescentou Pichai.

Nesta sexta-feira (12), a Alphabet, controladora do Google, fez o anúncio de um plano global para cortar cerca de 12 mil funcionários. A medida segue a tendência de demissões de gigantes da tecnologia, como Meta, dona do Facebook, Amazon e Twitter, que já haviam informado planos de corte de funcionários.

