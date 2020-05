Austrália oferece 31 cursos de graça e online para brasileiros

As inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 30 de junho. | Foto:Reprodução

O governo da Austrália, junto com a plataforma FutureLearn, está oferecendo 31 cursos de graça e online para brasileiros.

De acordo com o anúncio, o curso terá duração de duas a oito horas semanais, as aulas são em áreas como saúde, negócios, tecnologia, sustentabilidade e educação. Os alunos terão direito a certificado digital após a conclusão.

Os interessados devem realizar suas inscrições pelo site até o dia 30 de junho.

Os professores são de diversas instituições de ensino australianas, incluindo profissionais da University of Melbourne e da University of Queensland, que ficaram entre as 50 melhores do mundo no ranking da QS World University.

“Pela impossibilidade de viajar, muitos estudantes têm aproveitado o momento em casa para se aperfeiçoar e aprender algo novo. Neste sentido, estamos fornecendo acesso a recursos de aprendizagem on-line de alta qualidade das principais instituições de ensino australianas”, afirma Greg Wallis, Cônsul Geral da Austrália no Brasil.

Entre os conteúdos, a plataforma possui temas em alta, como análise de Big Data, introdução à psicologia, resiliência profissional e o poder do podcasting para storytelling.

